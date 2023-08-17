Для противодействия КНДР. Главы МИД Японии, США и Южной Кореи будут встречаться ежегодно

Представители Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи будут проводить ежегодные трехсторонние встречи для своих министров иностранных дел и министров обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

По данным источников в дипломатических кругах, премьер-министр Японии Фумио Кишида, президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сук Ель в пятницу подпишут договор, который закрепит предварительную договоренность о проведении трехсторонних саммитов не реже одного раза в год.

Этот шаг был предпринят в связи с тем, что три страны стремятся активизировать сотрудничество для противодействия ракетным и ядерным угрозам со стороны КНДР, а также агрессивным военной действиям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно источникам, три страны также добиваются регулярных встреч между высокопоставленными чиновниками, отвечающими за национальную безопасность.

Союзники также рассматривают возможность создания трехсторонних консультативных органов на рабочем уровне по таким вопросам, как искусственный интеллект, экономическая безопасность и кибербезопасность.

Встреча лидеров трех стран знаменует собой новый формат саммита, поскольку их предыдущие переговоры обычно проводились на полях международных встреч.

Саммит США, Южной Кореи и Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль впервые встретятся в формате трехстороннего саммита 18 августа в Вашингтоне. Там они обсудят ситуацию в Восточной Азии, учитывая шаги Китая и ядерную и ракетную риторику Северной Кореи.

Также стало известно, что на саммите в Вашингтоне лидеры стран планируют сделать совместное заявление по ситуации в Тайване.