Для противодействия Китаю. Байден планирует визит во Вьетнам

"Я собираюсь вскоре поехать во Вьетнам, потому что они хотят изменить наши отношения и стать партнерами", - сказал он во время предвыборной акции в

Издание отмечает, что 29 июля Байден говорил, что общался с лидером Вьетнама и тот "отчаянно хочет встретиться" во время саммита G20.

"Он хочет сделать нас крупным партнером наряду с Россией и Китаем. Как вы думаете, о чем это? Нет, я не шучу", - заявил Байден.

В марте президент США

Борьба за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе

США пытается установить партнерские отношения со странами в регионе, чтобы противодействовать влиянию Китая и России.

В настоящее время между КНР и Вьетнамом есть территориальные споры - Китай считает едва ли не всю акваторию Южно-Китайского моря своей, тогда как официально она распределена между странами региона, в том числе и Вьетнамом.

Тем не менее, недавно Китай заявил о готовности углублять военное сотрудничество с Вьетнамом. А США тем временем отправили во вьетнамский порт Дананг авианосец USS Ronald Reagan, сигнализируя о поддержке в территориальных спорах.

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