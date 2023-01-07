Против Трампа подали иск из-за смерти полицейского во время штурма Капитолия, - NYT
Против экспрезидента США Дональда Трампа подали иск из-за смерти правоохранителя во время штурма Капитолия. От бывшего главы Белого дома требуют возмещения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Иск подала старый партнер погибшего Сандра Гарза. Она требует от бывшего президента и еще двух обвиняемых в нападении на офицера - Джорджа Таниоса и Джулиана Эли Хатера, 10 млн долларов возмещения.
Хатер уже признал себя виновным в нападении, а Таниос - признал себя виновным в совершении проступка.
"Ужасные события 6 января 2021 года, включая трагическую, противоправную смерть офицера Сикника, были прямым и предсказуемым следствием противоправных действий ответчиков. Ответчики несут ответственность за последовавшие за этим травмы и разрушения", - говорится в иске.
Отмечается, что офицер Сикник умер на следующий день после нападения, однако судмедэксперт постановил, что это произошло по естественным причинам - многочисленные инсульты, которые произошли через несколько часов после противостояния толпы, однако они сыграли свою роль в его состоянии.
Гарза убеждена в том, что Трамп является виновником насилия, которое произошло во время штурма Капитолия. Также в иске цитируются выводы комитета Палаты представителей в которых говорится о том, что комиссия "сделала ряд уголовных направлений" против бывшего президента "на основе своих выводов о "достаточных доказательствах одного или более потенциальных нарушений".
Тем временем пресс-секретарь Трампа назвал иск безосновательной атакой.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Комитет Конгресса США недавно заявил о необходимости предъявить уголовное обвинение Трампу из-за событий касаемо штурма Капитолия.
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