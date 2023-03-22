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Против Telegram-каналов, раскрывающих движение ракет и БПЛА, будут приниматься меры, - Игнат

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Против Telegram-каналов, сообщающих о движении вражеских ракет, или БПЛА - будут приниматься соответствующие меры. Своей информацией они помогают врагу обнаруживать слабые места ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"В ближайшее время будут приняты серьезные решения, возможно, будут возбуждены даже уголовные дела, потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА или ракет", - сказал Игнат.

Как отметил Игнат, также неясно откуда некоторые из Telegram-каналов получают скриншоты из систем вираж-планшетов, на изображениях которых указывается время и место нахождения БПЛА, или его исчезновение.

По словам представителя командования Воздушных сил, соответствующая информация лишь помогает врагу узнать о слабых местах украинской ПВО.

"Будут приниматься все меры, материалы уже переданы в определенные органы", - добавил Игнат.

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