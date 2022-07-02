Протести в Узбекистані. Президент запропонував не змінювати статус Каракалпакстана

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв пропонує не вносити зміни до конституції, які передбачають зміну статусу автономного Каракалпакстана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президент .

Повідомляється, що Мірзієєв прибув в Нукус - столицю автономної республіки, де напередодні спалахнули масові протести. Він проводить зустрічі з депутатами, старійшинами та місцевим активом.

"З урахуванням того, що процес обговорення змін і доповнень до конституції ще триває, а також на основі вивчення висловлюваних жителями Каракалпакстана думок, президент позначив необхідність збереження без змін чинні редакції статей 70, 71, 72, 74, 75 конституції республіки Узбекистан", - йдеться в повідомленні.