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Протести в США: за вбивство затриманого заарештований поліцейський

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 21:07
Протести в США: за вбивство затриманого заарештований поліцейський
Фото: наслідки протестів в Міннесоті (flickr.com Lorie Shaull)

Одного з причетних до вбивства Джорджа Флойда заарештували

У США заарештували офіцера поліції, який брав участь у затриманні Джорджа Флойда. Саме цей поліцейський тримав ногу на шиї загиблого.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Поліцейського звуть Дерек Шовен. Під час затримання Джорджа Флойда він застосував задушливий прийом, що в подальшому стало причиною смерті чорношкірого американця.

Наразі не відомо, які звинувачення висувають Шовену. Деякі джерела стверджують, що офіцера підозрюють у ненавмисному вбивстві. Детальну інформацію пізніше оприлюднить прокурор округу Хеннепін Майкл Фріман. Його прес-конференція відбудеться о 23:00 за Києвом.

Також немає жодної інформації щодо ще трьох співробітників поліції Міннеаполіса, які були звільнені у зв'язку зі смертю Флойда.

Нагадаємо, 25 травня у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, поліцейські затримали 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, один з офіцерів застосував задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Відео з кадрами жорсткого затримання афроамериканця облетіли мережу і тисячі людей вийшли на вулиці.

Протестувальники громили машини і били скло магазинів, місто охопили масові заворушення, на вулиці вийшла поліція, поранення отримали близько 10 осіб.

Пізніше у Міннеаполісі ввели надзвичайну ситуацію, в місто увійшла Нацгвардія, мінімум 70 осіб затримали.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Сполучені Штати Америкипротест
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