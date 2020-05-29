Протесты в США: за убийство задержанного арестован полицейский

Фото: последствия протестов в Миннесоте (flickr.com Lorie Shaull)

Одного из причастных к убийству Джорджа Флойда арестовали

В США арестовали офицера полиции, который участвовал в задержании Джорджа Флойда. Именно этот полицейский держал ногу на шее погибшего.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Полицейского зовут Дерек Шовен. Во время задержания Джорджа Флойда он применил удушающий прием, что в дальнейшем стало причиной смерти чернокожего американца.

На данный момент не ясно, какие обвинения предъявляют Шовену. Некоторые источники утверждают, что офицера подозревают в непредумышленном убийстве. Детальную информацию позже обнародует прокурор округа Хеннепин Майкл Фриман. Его пресс-конференция состоится в 23:00 по Киеву.

Также нет никакой информации касательно еще троих сотрудников полиции Миннеаполиса, которые были уволены в связи со смертью Флойда.

Напомним, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота полицейские задержали 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, один из офицеров применил удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

Видео с кадрами жесткого задержания афроамериканца облетели сеть и тысячи людей вышли на улицы.

Протестующие громили машины и били стекла магазинов, город захлестнули массовые беспорядки, на улицы вышла полиция, ранения получили около 10 человек.

Позже в Миннеаполисе ввели чрезвычайную ситуацию, в город вошла Нацгвардия, минимум 70 человек задержали.

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Автор: Роман Калиниченко