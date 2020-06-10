Протести в США: Трамп планує видати указ про роботу поліції

Президент США Дональд Трамп на тлі протестів у країні, можливо, видасть указ, присвячений роботі поліції. Також в документі йтиметься про расизм.

Про це пише "Голос Америки".

За словами прес-секретаря американського президента Кейлі Макенані, президент поки обдумує різні варіанти.

"Ми вважаємо, що потрібно виробити проактивні політичні рецепти, будь то законодавчі заходи або президентський указ", - сказала вона.

Тим часом і демократи, і республіканці в Конгресі просувають пропозиції, націлені на реформування поліції на тлі масових протестів через загибель афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

Демократи в Палаті представників у понеділок представили великомасштабну ініціативу, яка, серед іншого, передбачає заборону на застосування задушливих захоплень, зобов'язує поліцейських носити натільні камери і обмежує застосування сили зі смертельним результатом. Республіканці в Сенаті у вівторок заявили, що розробляють власну пропозицію.

В. о. заступника міністра внутрішньої безпеки Кен Кучинеллі відмовився уточнити подробиці про те, які заходи Трамп розглядає.

"Ви побачите набір законодавчих пропозицій, над якими ми можемо працювати на двопартійній основі, як робив президент у випадку з реформою кримінальної юстиції, а укази він може видати самостійно", - сказав він.

Нагадаємо, 25 травня в США під час затримання поліцією помер афроамериканець Джордж Флойд. На відео видно, як поліцейський притискає шию затриманого коліном до асфальту. При цьому сам затриманий повторював фразу "Я не можу дихати".

Відео стало доступним через кілька днів після інциденту. Це викликало хвилю обурення і протестів. Мирні акції незабаром перетворилися на заворушення і продовжуються до цих пір.

РБК-Україна писало, що 9 червня американський суд в Міннеаполісі заарештував поліцейського, обвинуваченого у вбивстві Флойда.