Протести і саботаж: ситуація в "кольорових зон" карантину

Фото: карантину дотримуються не всі регіони (РБК-Україна)

Чернівці відмовилися вводити обмеження "червоної зони"

З 24 серпня в Україні набуло чинності нове зонування адаптивного карантину. Однак не всі міста посилюють обмеження на вимогу уряду.

РБК-Україна зібрало інформацію про те, яка ситуація у зонах карантинних обмежень.

Червона зона

Чернівецька область

Чернівці відмовилися вводити жорсткий карантин. На позачерговій сесії міської ради місцева влада дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, шкіл і дитячих садків. Рішення було прийнято на тлі акцій протесту в місті проти внесення міста в "червону зону".

В поліції Чернівецької області в коментарі РБК-Україна повідомили, що буде контролювати дотримання карантинних обмежень.

Фото: протест у Чернівцях (molbuk.ua)

Відзначимо, до "червоної зони" віднесені Кіцманський та Заставнівський райони Чернівецької області.

Львівська область

Самбір ще минулого тижня відмовився посилювати карантин. Інформації про введення обмежень у зв'язку з тим, що місто залишиться в ній ще як мінімум на два тижні, не було.

Рівненська область

В Острозі підприємці вийшли не протест проти введення "червоної зони" в місті. Протестувальники зібралися під місцевою міською радою.

У Дубно карантинні заходи були продовжені ще минулого тижня. Однак місцева влада просить Кабінет міністрів окремі питання адаптивного карантину у малих містах.

Івано-Франківська область

У Коломиї зі вчора заборонено регулярні та нерегулярні перевезення; зупинки транспорту приміського, міжміського, внутрішньообласного, міжобласного та міжнародного сполучення на території міста, крім автовокзалу; відвідування шкіл; прийом відвідувачів у ресторанах і кіно і т. д.

В області "червона зона" діє також у Городенківському, Косівському та Тисменицькому районах.

Біляївка (Одеська область)

За словами начальника міського управління освіти Людмили Кобзар, зараз вирішується, як будуть діяти школи Біляївки. Розглядається варіант дистанційного навчання та відстрочка за рахунок осінніх канікул. Більш детальна інформація очікується ближче до кінця тижня.

З 17 серпня в місті працюють лише установи першої необхідності.

"Помаранчева зона"

Зазначимо, великі міста "помаранчевої зони" - Харків, Львів, Ужгород, Тернопіль та Івано-Франківськ - ще минулого тижня ввели обмеження. Обмежується робота басейнів, богослужіння - на відкритому повітрі, обмежується робота приміщень, які використовують для проведення весіль і т. д.