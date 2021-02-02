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Протести в Росії: сьогодні затримали вже понад 100 осіб

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Росії проходить суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним, на якому розглядається питання зміни умовного покарання на реальне. У зв'язку з цим в країні почалися масові протести.

Про це повідомляє правозахисна організація "ОВД-Інфо".

Станом на 11:30, у Москві затримали вже 127 осіб.

Минулого тижня російські силовики затримали брата Олексія Навального Олега і кількох його соратників. День протестів вони провели під вартою. Дружину опозиціонера Юлію затримали вже під час акції в Москві, їй закидають участь у несанкціонованому мітингу.

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За даними правозахисників, в країні затримали понад 5 тисяч осіб.

Нагадаємо, сьогодні проходить судове засідання, на якому розглядається питання зміни умовного покарання на реальне російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Раніше повідомлялося, що Навального можуть засудити до більш ніж 10 років колонії.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України зробило заяву через придушення протестів у Росії. Україна закликає ввести санкції проти Російської Федерації.

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Новини України протестРосійська ФедераціяНавальный