Протести в підтримку Навального в РФ: силовики затримали вже майже 50 осіб

У Росії силовики проводять затримання учасників протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального. У 13 містах вже затримали 48 осіб.

Про це повідомляє "ОВС-Інфо".

За даними видання, найбільше затримань в Хабаровську - 9. Також протестувальників затримували у Владивостоці (9), Южно-Сахалінську (9), Благовєщенську (4), Якутську (4), Кургані (2), а також по одній людині у Володимирі, Іркутську, Комсомольську-на-Амурі, Красноярську, Москві, Нижньому Новгороді і Улан-Уде.

Раніше РБК-Україна писало, що деяких затриманих протестувальників на акціях на підтримку Навального били у відділеннях поліції.

Нагадаємо, 23 січня в Російській Федерації плануються масштабні акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Напередодні мітингів влади РФ проводили затримання прихильників опозиціонера, погрожували студентам відрахуваннями і штрафами.

Як повідомляло РБК-Україна, Олексій Навальний був заарештований 17 січня відразу по прильоту до Росії з Німеччини, де він проходив лікування від наслідків отруєння.