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Протести у Міннеаполісі: у місто прибули півтисячі нацгвардійців

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 16:11
Протести у Міннеаполісі: у місто прибули півтисячі нацгвардійців
Фото: протести у Міннеаполісі (twitter.com / ajplus)

Нацгвардійці охороняють банки, магазини та аптеки

Через масові заворушення в американському Міннеаполісі у місто прибули бійці Національної гвардії. Влада міста попросила допомоги нацгвардійців через підпали та мародерство.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що у місто прибули 500 нацгвардійців для охорони деяких районів, включно з банками, продуктовими магазинами та аптеками.

Також нацгвардійці повинні забезпечити можливість вчасного реагування пожежних служб на виклики, адже вчора почастішали повідомлення про прориви на газопроводах.

Нагадаємо, заворушення у Міннеаполісі почалися після того, як під час жорсткого затримання правоохоронцями помер афроамериканець Джордж Флойд. Один із поліцейських застосував до Джорджа задушливий прийом, а саме став йому коліном на горло, та не відпускав, попри прохання чоловіка. Флойд помер у лікарні, куди його доставили у несвідомому стані.

Зазначимо, у Міннеаполісі протести супроводжувалися підпалами та мародерством, тому влада міста попросила ввести Нацгвардію.

Пізніше губернатор штату Міннесота Тім Уолз дозволив залучити нацгвардійців до підтримання правопорядку під час масових протестів.

Крім того, через протести у Міннеаполісі на 72 години ввели режим надзвичайної ситуації.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Сполучені Штати Америкиполицияпротестпреступления
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