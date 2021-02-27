Протести в Києві: колона з фаєрами йде до Офісу генпрокурора

Після акції під Офісом президента колона з декількох сотень учасників рушила до Офісу генпрокурора. Протестувальники скандують гасла про відставку Ірини Венедіктової. Активісти запалили фаєри, також чутні звуки вибухів петард.

Протестувальники вимагаю звільнити Стерненка, а також перезапустити Вищу рада правосуддя і оновити судову систему. Крім того, організатори кажуть, що 9 березня може пройти акція біля Будинку профспілок, де відбудеться з'їзд суддів України.

Фото: протести в Києві (РБК-Україна)