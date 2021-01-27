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Протести в Індії: постраждали більше 80 поліцейських, відкрито десятки справ

Нью-Делі, Середа 27 січня 2021 10:01
Протести в Індії: постраждали більше 80 поліцейських, відкрито десятки справ
Фото: протести в Індії (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Нью-Делі (Індія) під час протестів фермерів постраждали 86 співробітників поліції. Було розбито 8 автобусів та 17 приватних автомобілів.

Про це повідомляє телеканал NDTV.

Порушено 22 справи про заворушення і вандалізм. Є постраждалі серед фермерів, але їх кількість поки не уточнюється.

Зазначимо, кілька тисяч фермерів приїхали в Нью-Делі на тракторах, мотоциклах, конях для участі в узгодженій демонстрації. Аграрії незадоволені прийнятими урядом законами, що зачіпають сільськогосподарську галузь.

Група протестувальників на тракторах рушила до центру Нью-Делі, вони дійшли до Червоного форту, прорвали барикади і увійшли в нього. Поліція застосувала кийки, щоб вивести мітингувальників з форту. Заворушення сталися в шести районах столиці Індії.

Нагадаємо, індійські силовики вирішили відключити мобільний Інтернет в деяких районах країни.

Також РБК-Україна писало, що в Індії масові протести фермерів переросли у заворушення в Делі. Протестувальники влаштували сутички з силовиками, в ході яких був застосований сльозогінний газ і водомети.

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