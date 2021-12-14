Протести ФОПів у Києві: на одного з учасників склали протокол

У центрі Києва на акції протесту 14 грудня на одного з учасників склали адміністративний протокол. Чоловіка підозрюють у порушенні громадського порядку.

Про це РБК-Україна повідомила пресофіцер Печерського управління поліції Головного управління поліції в Києві Оксана Тищенко.

"Затриманих немає. На одного чоловіка, він був доставлений в Печерське управління поліції, складено адміністративний протокол за статтею 185 частина 1 Кодексу України про адміністративні порушення (порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій", - сказала Тищенко.

Вона уточнила, що чоловік підозрюється в порушенні громадського порядку, перекритті вулиць. Після складання протоколу його відпустили.

Тищенко також додала, що інформація про постраждалих на акції ФОПів не надходила.