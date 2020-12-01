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Протести Фопів: демонстранти перекривают входи в Раду

Автор: Игорь Литвиненко

У Києві під стінами Верховної ради триває акція протесту підприємців. На знак незгоди з рішенням парламенту відстрочити введення касових апаратів для Фопів, демонстранти намагаються перекрити входи і виходи з Ради.

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Про це повідомили в ефірі "Україна 24".

Демонстранти вимагають, щоб парламент повністю скасував введення касових апаратів. Учасники протесту заявили, що їхня акція є безстроковою, і вони не будуть розходитися ні сьогодні, ні завтра.

Учасники протесту намагалися пройти до входу в парламент, однак правоохоронці відтіснили демонстрантів.

Нагадаємо, сьогодні в урядовому кварталі в Києві проходить марш Фопів. Головні вимоги демонстрантів - прийняття парламентом законопроектів про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу, а також скасування введення фіскальних касових апаратів.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков пообіцяв, що парламент виконає вимоги протестувальників до кінця дня. Пізніше народні депутати ухвалили рішення про відстрочення введення касових апаратів для Фопів.

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