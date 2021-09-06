Протести в Чорногорії проти Сербської церкви: 50 людей постраждали, 14 затримані

У Чорногорії спалахнули протести проти Сербської Православної церкви. Внаслідок цього постраждали й були заарештовані демонстранти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

У неділю, 5 вересня, в ході сутичок протестувальників з поліцією в місті Цетінє на півдні Чорногорії постраждали близько 50 осіб. Ще 14 демонстрантів були затримані поліцією.

Напередодні кілька тисяч протестувальників перекрили всі дороги, що ведуть до Цетинє. При цьому демонстранти вигукували гасла"Це не Сербія" і "Хай живе Чорногорія!". Багато з них провели ніч з 4 на 5 вересня на вулиці, охороняючи барикади.

Поліції не вдалося розігнати присутніх, навіть застосувавши сльозогінний газ. Деякі з учасників протесту були озброєні та стріляли в повітря, інші - палили покришки.

5 вересня митрополит Іаонникій і настоятель СПЦ Патріарх Порфирій були доставлені на церемонію інтронізації під охороною поліції на вертольоті.