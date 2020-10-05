Протести в Бішкеку: люди штурмували палац президента

В Бішкеку протестувальники намагалися штурмувати палац президента. Поліція відтіснила учасників акцій від Білого дому за допомогою водометів і сльозогінного газу.

Про це повідомляє 24.kg.

Силовики вишикувалися навколо Білого дому і намагалися не пускати протестуючих. Протестувальники закидали їх камінням, а правоохоронні органи у відповідь використовували водомети і сльозогінний газ.

Демонстрантів відтіснили від палацу президента. Також зачищали і площу перед Білим домом.

Мітингувальники незадоволені попередніми підсумками парламентських виборів і вимагають їх скасування. На акцію зібралися близько 6 тисяч чоловік.

Раніше повідомлялося, що демонстрантів розганяли за допомогою водометних машин, були чутні вибухи шумових гранат.

На акцію протесту вийшли представники 11 партій: "Ата Мекен", "Бір Бол", "Бутун Киргизстан", "Замандаш", "Республіка", "Мекенчил", "Мекен Интимаги", "Соціал-демократи Киргизстану", "Реформа", "Ордо" і "Ийман Нуру".

Після парламентських виборів в Киргизії Бішкеку почалися багатотисячні акції. Ініціаторами протестів стали п'ять партій: "Реформа", "Мекен Интимаги", "Чон Казат", "Ийман Нуру" і "Ордо". Раніше вони підписали резолюцію про об'єднання.