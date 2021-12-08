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Протести в Білорусі дозволять розганяти із застосуванням зброї

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Мінськ, Середа 08 грудня 2021 17:34
Протести в Білорусі дозволять розганяти із застосуванням зброї Фото: протести в Білорусі хочуть розганяти зброєю (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Палата представників Білорусі в першому читанні прийняла законопроект, яким мають намір внести зміни до закону про внутрішні війська. Зокрема, цим підрозділам дозволять застосувати зброю при розгоні протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське бюро "Радіо Свобода".

У поточній версії застосування зброї дозволено, якщо інші способи і засоби забезпечення реалізації заходів правопорядку виявилися неефективними. Тепер же правила застосування зброї внутрішніми військами доповнять наступною підставою - припинення масових заворушень і групових порушень громадського порядку або дій, спрямованих на знищення і (або) знищення майна всіх форм право власності.

Крім того, розширяться підстави застосування зброї проти жінок, інвалідів та неповнолітніх. Поки що внутрішні війська можуть стріляти в таких людей тільки в тому випадку, якщо вони "здійснять збройний або груповий напад".

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