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Протести в Білорусі: правозахисники повідомляють про затримання 140 осіб

Автор: Юлія Струк

У Білорусі під час акцій протесту і страйків у понеділок, 26 жовтня, затримали вже 144 людини. Затримання відбулися у Мінську, Бресті, Новополоцьку, Гродно, а також в інших містах.

Про це інформує правозахисний центр "Вясна".

Правозахисники повідомляють, що вранці близько ста осіб зібралися на прохідній великого хімічного підприємства "Гродно Азот".

"Їх почала затримувати міліція. Працівники відмовляються йти на зміну. ​​До заводу під'їхали 5 міліцейських машин і два автобуси. "Азотівців" почали затримувати", - підкреслюється у повідомленні.

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За даними "Вясна", біля будівлі "Белгазпромбанка" на вулиці Притицького в Мінську затримали трьох осіб, які намагалися перекрити автомобільний рух.

Нагадаємо, в Білорусі сьогодні проходить національний страйк. Раніше стало відомо, що силовики затримали близько 80 осіб по всій країні.

Як писало РБК-Україна, загальнонаціональний страйк оголосили в країні у зв'язку з невиконанням вимог ультиматуму, який висунула білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська президенту Олександру Лукашенку.

Тіхановська заявила, що ніхто в Білорусі не буде працювати на режим.

Також повідомлялося, що в Мінську силовики розігнали мітинг студентів. Кількох з них затримали.

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