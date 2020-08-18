Протести в Білорусі: місцева влада Гродно прийняла вимоги штабу Тихановської

У Гродно на тлі протестів в Білорусі місцева влада прийняла вимоги, висунуті штабом опозиційного кандидата в президенти Світлани Тіхановскої. Зокрема, дозволили участь в масових акціях.

Про це повідомляє Медіазона. Білорусь.

У місті дозволили збиратися на центральних площах у будь-який час, більш того влада обіцяє "медичний, технічний та інформаційний супровід".

Силовики принесли вибачення за свої дії, всіх протестуючих відпустили. Також влада обіцяє перевірити дії міліціонерів під час протестів.

Крім того, обіцяють, що керівники підприємств не каратимуть робочих за забастовки.

Опозиції виділять час для виступу на місцевому телеканалі "Гродно Плюс".

Раніше повідомлялося, що в білоруському Гродно державний телеканал вів пряму трансляцію протестів.

Відзначимо, що 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає свій пост з 1994 року, набрав 80,1% голосів. Відразу після виборів в Білорусі почалися акції протесту. Частина білоруського суспільства не погодилася з такими результатами виборів і вимагає нового голосування.