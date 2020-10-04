ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Протести в Білорусі: кількість затриманих перевищила 170

Автор: Дмитро Левицький

Правозахисники продовжують встановлювати особу затриманих під час сьогоднішніх акцій протесту в Білорусі. Наразі відомо про затримання щонайменше 171 людини.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Весна".

Серед затриманих 10 журналістів та один блогер. Деяких затриманих під час акцій протесту вже відпустили. Також є інформація про затримання громадянина Росії.

Переважна більшість затриманих з Мінська, але затримання відбувалися й в інших містах Білорусі.

Популярні новини

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі знову поновилися протести проти режиму Олександра Лукашенка. У містах країни пройшли марші з вимогою звільнення всіх політичних в'язнів. Акції протесту розганялися силовиками, а їх учасників затримували.

Як писало РБК-Україна, у Мінську проти демонстрантів сьогодні застосували водомет.

У Вітебську міліціонери розганяли мітингувальників за допомогою сльозогінного газу.

Крім того, у Бобруйську силовики затримали майже всіх людей, які вийшли сьогодні на акцію протесту.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьпротестЗадержание