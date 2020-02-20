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Після протестів у Нових Санжарах буде кілька затриманих осіб, - поліція

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 20:38
Після протестів у Нових Санжарах буде кілька затриманих осіб, - поліція
Фото: протести у Нових Санжарах (РБК-Україна)

Юрій Сулаєв повідомив, що учасники акції протесту кидались камінням в працівників поліції та в автобус з українцями

В Національній поліції прогнозують, що після акції протесту у Нових Санжарах буде кілька затриманих осіб. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Нацполіції Полтавської області Юрій Сулаєв.

За його словами, автобуси з українцями, які прилетіли з Китаю вже заїхали на базу відпочинку.

"Зараз автобуси з українцями, які прилетіли з Китаю вже заїхали на базу відпочинку. Під час руку, на жаль, вони піддались досить агресивній поведінці з боку окремих учасників акції. Були розбиті вікна і двері в автобусах, де перебували наші громадяни", - заявив Сулаєв.

За його словами, учасники акції протесту кидались камінням в працівників поліції та в автобус з українцями. Правоохоронцям довелось застосувати дубинки до агресивних учасників мітингу.

"Затримані, я думаю, що будуть, тому що реально кидали каміння в поліцейських. Навіть була ситуація з наїздом автомобілем на поліцейських. Тому поліцейські вимушені були застосувати заходи превенції, щоб припинити ескалацію конфлікту і відтіснити людей від евакуйованих з Китаю громадян. Звісно, що скоріше за все будуть звернення щодо тілесних ушкоджень. Можливо, і поліцейські травмовані. Зараз складно сказати. Немає в нас затримані. Є відтіснені люди. Якщо будуть доставлені до територіальних підрозділів, тоді ми отримаємо інформацію про кількість затриманих", - додав він.

Нагадаємо, у ході протестів у Нових Санжарах постраждали дві людини.

20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибутку в медичний заклад "Нові Санжари" у Полтавській області. Автобуси заїхали в санаторій. Перед цим відбулася масштабна сутичка силовиків з місцевими жителями. У хід йшли пляшки, палиці та каміння.

Барикади і сутички з силовиками: як Нові Санжари мітингували проти розміщення евакуйованих У ході протестів у Нових Санжарах постраждали дві людини
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