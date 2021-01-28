Через протести у Києві можуть перекрити рух: список вулиць

Через протести у Києві сьогодні можуть перекрити рух у центральній частині міста. Обмеження очікувалися з 11:00.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Twitter.

Повідомляється, що на 11:00 заплановано марш підприємців. У зв'язку з цим можливі перекриття центральних вулиць.

Запланований маршрут акції: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - площа Льва Толстого - вулиця Велика Васильківська - вулиця Саксаганського - вулиця Антоновича - вулиця Жилянська - вулиця Володимирська - Майдан Незалежності.

Киян закликають планувати свої маршрути з урахуванням перекриття цих вулиць і можливого часткового обмеження на прилеглих.

Зазначимо, сьогодні у центрі Києва проходить чергова акція протесту ФОПів. Поліція і Національна гвардія посилили заходи безпеки.

Нагадаємо, в Києві з ранку триває інтенсивний снігопад. Водіїв просять не користуватися власним авто.

Також повідомлялося, що погода в Україні різко погіршилася, місцями очікується до 1 метра снігу.