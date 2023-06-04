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Протесты в Сербии. Премьер заявила о готовности уйти в отставку

Фото: премьер-министр Сербии Ана Брнабич (flickr)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о готовности уйти в отставку на фоне антиправительственных протестов. Митинги в Сербии продолжаются уже месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Twitter.

"Учитывая то, что пишут олигархические медиа, просто чтобы было понятно: в любой момент я готова уйти в отставку с поста премьера, и президент Сербии это знает, но пока отказывается (сделать это, - ред.). Возможно, он передумает", - заявила Брнабич.

При этом она добавила, что готова к возможным перевыборам в парламент - последние состоялись весной 2022 года, и "однозначно остается верной Сербии и Александру Вучичу".

Стрельба в Сербии

В начале мая в сербской общине Врачар семиклассник устроил стрельбу в одном из учебных заведений. При этом на следующий день также произошла стрельба в школе. В итоге в Сербии за два дня погибли 17 человек. После этого во всех школах Белграда разместили правоохранителей.

Реакция властей

Министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку после двух инцидентов со стрельбой в школе.

В то же время президент Сербии Александр Вучич осудил массовые протесты и обвинил оппозицию в том, что она использует национальную трагедию для продвижения собственных интересов.

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Сербия