Протесты в Грузии: митингующие возвели баррикады, в здании парламента пожар

Как пишет издание, грузины начали строить баррикады у здания парламента Грузии. На видео в Telegram-каналах и изданий видно, как участники акции протеста несут большие фрагменты заборов, используют скамейки и стенды.

Также в Telegram-каналах публикуют видео, на котором видно пожар в одном из кабинетов здания парламента. По предварительным данным, туда залетело пиротехническое изделие, которыми пользуются протестующие.

Помимо этого, у входа в здание парламента Грузии люди также сожгли чучело основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Тем временем спецназ и другие подразделения полиции уже мобилизованы на площади Свободы, а также на прилегающих к парламенту улицах Чичинадзе и 9 апреля.

Министерство внутренних дел Грузии в свою очередь, предупредило протестующих о приведении в готовность полицейских сил. Подобные предупреждения обычно говорят перед началом разгона протестующих.