Протесты в Грузии: митингующие возвели баррикады, в здании парламента пожар

В столице Грузии Тбилиси большое количество людей вновь вышли на протесты к зданию парламента. В одном из кабинетов начался пожар, в то же время митингующие строят баррикады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Кавказский Узел".
Как пишет издание, грузины начали строить баррикады у здания парламента Грузии. На видео в Telegram-каналах и изданий видно, как участники акции протеста несут большие фрагменты заборов, используют скамейки и стенды.
Также в Telegram-каналах публикуют видео, на котором видно пожар в одном из кабинетов здания парламента. По предварительным данным, туда залетело пиротехническое изделие, которыми пользуются протестующие.
Помимо этого, у входа в здание парламента Грузии люди также сожгли чучело основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Тем временем спецназ и другие подразделения полиции уже мобилизованы на площади Свободы, а также на прилегающих к парламенту улицах Чичинадзе и 9 апреля.
Министерство внутренних дел Грузии в свою очередь, предупредило протестующих о приведении в готовность полицейских сил. Подобные предупреждения обычно говорят перед началом разгона протестующих.
Напомним, в Госдепартаменте США заявили, что Америка приостановила стратегическое партнерство с Грузией. Этому последовал отказ властей от переговоров о вступлении в ЕС, а также силовой разгон демонстрантов.
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