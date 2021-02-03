На протестах в РФ затримали майже 1400 осіб: забирають телефони і не пускають адвокатів

На акціях протесту на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального 2 лютого затримали 1386 осіб. До затриманих довго не пускають адвокатів.

Про це повідомляє ОВД-інфо.

У деяких ОВС по 2 і більше години не пускають адвокатів. Також у затриманих хочуть відібрати телефони. Як мінімум в одного з затриманих силовики вимагають показати IMEI (унікальний номер) телефону, в іншому випадку погрожують вилучити телефон. Їй також погрожують відмовою у праві на адвоката і застосуванням фізичної сили в разі, якщо вона не дасть доступ до свого телефону.

Поліцейські також розпитують затриманих про їхні соціальні мережі.

Більше 2 годин в ОВС «Філевський парк» не пускають адвоката, посилаючись на усну вказівку начальника ОВС. https://t.co/cYIAiwLYUY — ОВС-Інфо (@OvdInfo) February 3, 2021

Нагадаємо, вчора суд у Москві розглянув клопотання ФСВП про заміну умовного терміну російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Політик буде відбувати покарання у в'язниці. У колонії загального режиму він буде сидіти 2,5 року.

Після цього рішення в Росії почалися масові акції протесту. Повідомлялося, що затримання мітингувальників супроводжуються застосуванням грубої сили з боку правоохоронців.