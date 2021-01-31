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На протестах в Петербурзі бійки з ОМОНом: в хід пішли шокери і сльозогінний газ

Автор: РБК-Україна

Протести в Росії супроводжуються жорсткими сутичками поліції і учасників акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, в Санкт-Петербурзі проти людей застосували електрошокери та сльозогінний газ.

Про це повідомляє "МБХ Медіа".

Повідомляється, що на Сінній площі в Петербурзі зібралися кілька сотень людей, але ОМОН влаштовував набіги на окремі групи і жорстко затримував по два-три людини, після чого відходив назад. На даний момент відомо про не менш 40 затриманих.

Також повідомляється, що проти протестувальників застосували електрошокери і сльозогінний газ затримують в тому числі журналістів.

В Санкт-Петербурзі силовики почали застосовувати електрошокери проти протестувальників, передає кореспондент «Північно-Захід. МБХ медіа». Людей жорстко затримують.

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Одного із затриманих вдарили електрошокером. На відео чути, як він кричить "Допоможіть". Повідомляється, що йому стало погано.

Крім того, при спробі відтіснити силовиків один з поліцейських дістав табельний пістолет і направив його на людей. На даний момент на Сінній площі залишаються всього кілька десятків людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Москві силовики теж жорстко розганяє протестуючих.

У цілому сьогодні на протести вийшли жителі десятків великих міст Росії.

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