На протестах у М'янмі за добу загинуло сім осіб

В суботу, 13 березня, у М'янмі продовжились акції протесту проти військового перевороту. В ході заворушень загинули щонайменше сім осіб.

Чотири людини загинули в другому завбільшки місті країни - Мандалаї, двоє - в П'яї, в центральній частині М'янми, і один - у передмісті Янгона.

На думку агентства, загиблих може виявитися більше, оскільки "поліція вочевидь забрала декілька тіл", а дехто з протестувальників отримали тяжкі вогнепальні поранення.

Як відомо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот з-за поразки на виборах. Після цього в країні почалися протести.

Нагадаємо, США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту.

Також ми писали, що рада безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засудив військовий переворот в М'янмі.