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На протестах у М'янмі за добу загинуло сім осіб

Новость на русском → М'янма, Неділя 14 березня 2021 00:26
На протестах у М'янмі за добу загинуло сім осіб Фото: протести в М'янмі (eaindra_14 via Instagram)
Автор: Даша Харченко

В суботу, 13 березня, у М'янмі продовжились акції протесту проти військового перевороту. В ході заворушень загинули щонайменше сім осіб.

Про це повідомляє АР.

Чотири людини загинули в другому завбільшки місті країни - Мандалаї, двоє - в П'яї, в центральній частині М'янми, і один - у передмісті Янгона.

На думку агентства, загиблих може виявитися більше, оскільки "поліція вочевидь забрала декілька тіл", а дехто з протестувальників отримали тяжкі вогнепальні поранення.

Як відомо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот з-за поразки на виборах. Після цього в країні почалися протести.

Нагадаємо, США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту.

Також ми писали, що рада безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засудив військовий переворот в М'янмі.

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