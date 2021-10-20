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Протест колишніх військових біля парламенту Гватемали переріс у заворушення

Автор: Артур Родивилов

Акція протесту, організована у вівторок колишніми військовими біля стін Конгресу (однопалатного парламенту) в столиці Гватемали, завершилася заворушеннями і зіткненнями з поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prensa Libre.

За її інформацією, учасники маніфестації змогли прорватися в будівлю вищого законодавчого органу, де били шибки і ламали двері. Відомостей про постраждалих серед депутатів не надходило. Співробітникам поліції довелося використовувати сльозогінний газ для розгону протестувальників.

Ветерани вимагають прийняти закон, який дозволить кожному з них розраховувати на виплату в розмірі 120 тис.кетцалей (близько 15,5 тис. доларів) за службу під час внутрішнього збройного конфлікту в Республіці. Згідно з даними з відкритих джерел, на отримання цих коштів можуть претендувати близько 95 тисяч осіб.

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Гватемала