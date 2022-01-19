Протаранив чотири машини та зламав дерево. В Одесі автобус потрапив у смертельну ДТП

В Одесі сталася масштабна аварія за участі автобуса й чотирьох автомобілів. Є загиблий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Аварія сталася близько о пів на десяту годину ранку на вулиці Розумовській.

Під час руху 58-річному водію автобуса стало зле, внаслідок чого він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся зі чотирма автомобілями, а також наїхав на будівлю магазину.

Фото: в Одесі автобус потрапив у смертельну ДТП (od.npu.gov.ua)

"Водій автобуса помер у кареті "швидкої". До медичного закладу з різними травмами доправили 47-річного кермувальника Chevrolet Aveo. Інші водії та їх пасажири в аварії не постраждали", - додає пресслужба.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.