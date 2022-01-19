Протаранил четыре машины и сломал дерево. В Одессе автобус попал в смертельное ДТП

В Одессе произошла масштабная авария с участием автобуса и четырех автомобилей. Есть погибший.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Авария произошла около половины десятого часа утра на улице Разумовской.

Во время движения 58-летнему водителю автобуса стало плохо, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями, а также наехал на здание магазина.

Фото: в Одессе автобус попал в смертельное ДТП (фото od.npu.gov.ua)

"Водитель автобуса скончался в карете "скорой". В медицинское учреждение с различными травмами доставили 47-летнего водителя Chevrolet Aveo. Другие водители и их пассажиры в аварии не пострадали", - добавляет прессслужба.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.