Продвижение ВСУ под Мелитополем и Leopard для Украины: новости за 8 августа

Силы обороны продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении в районе населенного пункта Роботино. Немецкая компания Rheinmetall приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems и передаст их Украине.

Война России против Украины: последние новости

Аналитики ISW считают, что саммит в Саудовской Аравии показал усиление разногласий Китая с РФ по поводу войны в Украине.

ВСУ продолжают наступление на трех направлениях фронта, а у россиян нет успехов.

Россияне за сутки обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области: погиб и ранен

Российский флот панически маневрирует в Черном море после атак дронов

По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, россияне в последнее время рассредоточили свою корабельную группировку в Черном море.

"В Черном море также царит небольшая паника после определенных событий. Они действительно максимально рассредоточили свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота. Но сейчас безопасность для них – это маневры", – сказала Гуменюк.

Украина с начала года вчетверо нарастила производство ПТРК "Стугна"

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Мы в июле произвели в четыре раза больше "Стуни", чем в январе. И мы двигаемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы его ни производили сейчас. Ее будет недостаточно", - сказал Камышин.

По его словам, "по всем техническим параметрам "Стугна" обходит ПТРК Javelin".

ВСУ продвинулись на сотни метров на Мелитопольском направлении

Заместитель командующего ОСУВ "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин сообщил, что Силы обороны продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении в районе населенного пункта Роботино.

"Там продолжаются действия по уничтожению врага. Также там есть продвижение сотнями метров на этом направлении (Мелитопольском – ред.)", – сказал Кузьмин.

Он добавил, что продолжаются наступательные действия и на Бердянском направлении. Там тоже есть продвижение. Наши Силы обороны идут вперед и уничтожают врага.

ВСУ на Таврическом направлении зашли на первую линию обороны россиян

Об этом рассказал заместитель командующего ОСУВ "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин, отметив, что работа очень сложная, но наши военные продавливают первую линию обороны и двигаются вперед.

"Это движение несколько замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации", - отметил он.

В Украине на взятке поймали нардепа Гунька и двух его подельников

Украинские правоохранители подозревают народного депутата и двух его подельников. Их поймали на получении взятки.

По информации источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате от партии "Слуга народа" Анатолии Гунько.

СМИ узнали, кто купил у Бельгии полсотни танков Leopard 1 для Украины

По данным Handelsblatt, немецкая компания Rheinmetall приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Компания планирует переоборудовать танки на немецких предприятиях Дюссельдорфской группы для использования в Украине.