Продвижение ВСУ к Кременной и ротация оккупантов на юге: карты боев

Бои в Луганской области

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции в направлении Кременной 28 декабря. Российский milblogger утверждал, что украинские силы провели штурм возле Червонопоповки (6 км к северу от Кременной), где, как сообщается, идут бои между российскими и украинскими войсками за участок Р-66 шоссе, ведущее в Кременную.

Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины Сергей Череватый заявил, что украинские силы продолжают проводить операции по освобождению Кременной, хотя и подчеркнул, что говорить о взятии населенного пункта преждевременно.

Украинские официальные лица сообщили, что российские гражданские рабочие и российское военное командование эвакуировались из Кременной, что, возможно, указывает на то, что российские силы готовятся к активным усилиям Украины по освобождению.

Российские войска продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции в районе Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаки российских войск в районе Площанки (16 км к северо-западу от Кременной) и Краснопоповки.

Бои в Донецкой области

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута. Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в районе Бахмута; в пределах 30 км к северо-востоку от Бахмута.

Оккупанты утверждают, что продвигаются в сторону Соледара. Российский блогер заявил, что российские войска ведут бои с украинскими войсками в городских районах на южной и восточной окраинах Бахмута.

Российские войска продолжили наступательные действия в районе Авдеевка-Донецк. По сообщению Генштаба Украины, украинские войска отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и в 32 км к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Марьинки и Победы.

Российский блогер утверждал, что российские войска также вели штурмы юго-западнее Авдеевки в направлении Невельского, Первомайского, Новомихайловки и со стороны Опытного.

Ситуация на юге

Российские войска 28 декабря продолжили оборонительно-ротационные действия в Херсонской и Запорожской областях. Начальник Объединенного украинского пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что российские войска проводят ротационные мероприятия, чтобы компенсировать постоянную деградацию из-за украинских ударов.

Ерин также отметил, что российские войска в Запорожской области, возможно, создают новые, более мощные подразделения, но такие подразделения по-прежнему вряд ли образуют ударную группу, способную к наступательным действиям, тем самым предполагая, что эти подразделения носят оборонительный характер.

На спутниковых снимках, сделанных 22 декабря и опубликованных 28 декабря, дополнительно видно строительство российских оборонительных полевых укреплений вдоль трассы Т0401 Токмак-Пологи.

Напомним, по данным аналитиков ISW, российское наступление на Бахмут достигло кульминации. Оккупанты готовятся к решительному наступлению в Луганской области.

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