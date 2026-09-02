Не просто фейки. Как Россия ведет когнитивную войну против Украины и украинцев

Главное: Россия переходит от пропаганды к когнитивному воздействию . Задача таких операций – не просто убедить украинца в определенном нарративе, а подтолкнуть человека, общество или руководство государства к нужной противнику модели поведения или решению.

. Задача таких операций – не просто убедить украинца в определенном нарративе, а подтолкнуть человека, общество или руководство государства к нужной противнику модели поведения или решению. Для воздействия используют страх и реальные проблемы . Россия играет на страхах вокруг мобилизации, военной помощи и других чувствительных тем, а реакцию аудитории анализирует через соцсети, социологию и инструменты ИИ.

. Россия играет на страхах вокруг мобилизации, военной помощи и других чувствительных тем, а реакцию аудитории анализирует через соцсети, социологию и инструменты ИИ. ИИ стал отдельным полем информационной борьбы . Российские сети создают массивы контента, которые могут попадать в поисковые системы и большие языковые модели, а Storm-1516 и "Матрешка" используются для распространения фейков и фейковых видео.

. Российские сети создают массивы контента, которые могут попадать в поисковые системы и большие языковые модели, а Storm-1516 и "Матрешка" используются для распространения фейков и фейковых видео. Отдельный инструмент – фейковые обращения от имени украинцев . Россияне используют персональные данные реальных людей, отправляют жалобы в украинские госорганы и силовые структуры и пытаются запускать проверки, отвлекая ресурс государства и военных.

. Россияне используют персональные данные реальных людей, отправляют жалобы в украинские госорганы и силовые структуры и пытаются запускать проверки, отвлекая ресурс государства и военных. Противодействие не может сводиться к опровержению фейков. Необходимы защита персональных данных, проверка подозрительных заявителей и развитие критического мышления, поскольку российские операции часто используют правдивые факты, вырванные из контекста, чтобы подвести человека к нужному выводу.

Как Россия пытается управлять не мыслями, а поведением

Инструменты психологических операций и войска, занимающиеся ими, появились не сегодня. Их активно использовали еще в советское время. Даже после появления на Западе атомного оружия Советский Союз многие свои задачи пытался решать именно через информационно-психологическое воздействие.

Например, в Афганистане соответствующие подразделения распространяли слухи и анекдоты, раздавали населению еду и топливо, пытались завоевать его расположение и одновременно скомпрометировать лидеров противоположной стороны.

Опыт таких операций со временем стал частью российского видения гибридной войны. Ее логика заключается в том, что перед непосредственным нападением территорию нужно "подготовить" – информационным воздействием изменить восприятие населения противника. Ведь гибридная война направлена прежде всего на достижение политических целей, а не просто на захват определенной территории.

После начала войны в 2014 году ГРУ направляло представителей из центра в Ростов-на-Дону, где создавались группы информационно-психологических операций для работы на оккупированных украинских территориях.

Мы тогда перехватывали разговоры, в которых они звонили в свой центр и просили изготовить те самые "визитки Яроша". Впоследствии такую якобы найденную визитку демонстрировали в качестве "доказательства". Что-то у них получалось неудачно, а какие-то операции давали результат.

Этим занимается не только ГРУ. Подобные подразделения есть в вооруженных силах РФ и подчиняются Генеральному штабу. К информационным операциям привлечены также ФСБ и Служба внешней разведки России.

Россияне увидели эффективность этого направления и начали его системно развивать. Известно о воинских частях РФ, выполняющих функции центров психологических операций в Ростове-на-Дону, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Курске.

На оккупированных территориях они могут работать через плакаты и билборды, рассказы о россиянах как якобы "братском народе" и другие подобные нарративы. Задача – влиять на сознание людей и постепенно менять то, как они воспринимают реальность.

От пропаганды к когнитивным операциям

Россияне работают как с пропагандой, так и с психологическими операциями. И между ними есть существенная разница. Пропаганда преимущественно пытается сформировать у населения определенные убеждения. В то же время психологические операции сегодня ушли значительно дальше – теперь все чаще говорят о когнитивных операциях, когнитивном воздействии или когнитивной войне.

Если классическая психологическая операция может иметь целью, например, сломать волю населения к сопротивлению, то цель когнитивной операции – заставить противника, общество или руководство государства изменить модель поведения на нужную агрессору.

Задача уже не просто в том, чтобы человек поверил в фейк. Значительно важнее – добиться, чтобы военное или политическое руководство приняло выгодное противнику решение, даже не осознавая внешнего воздействия. Это вмешательство непосредственно в процесс мышления и принятия решений.

Сейчас психологические операции, проводимые россиянами, сочетают информационный, кибернетический, разведывательный и другие компоненты. Все шире применяются и инструменты искусственного интеллекта. Правда, из-за технологических ограничений противника значительная часть сгенерированного им контента пока остается некачественной и ее можно распознать.

Параллельно существуют информационные сети и структуры прикрытия с большим финансированием. Россияне используют, в частности, якобы исследовательские организации, создают фейковые сайты и даже аналоги Википедии для влияния на информационную среду других стран – например, на избирательную кампанию в Армении.

Следовательно, когда пользователь с помощью поисковой системы или ИИ ищет информацию об определенном политике, ему могут выдать измененные данные или ресурс, где уже заложены российские нарративы.

В такой системе важно уже не только убедить конкретного пользователя, но и сделать так, чтобы поисковые системы или искусственный интеллект при поисках информации натыкались на массив данных, в который заранее заложены нужные врагу месседжи.

Это называется LLM grooming – условно говоря, "выкармливание" больших языковых моделей нужной информацией.

Одним из инструментов LLM grooming у россиян является сеть "Правда", которая создает огромное количество материалов в расчете на то, что они будут попадать в информационные массивы, с которыми работают большие языковые модели. Существуют исследования, согласно которым в отдельных моделях ИИ до 30% информации могло поступать из ресурсов, распространявших российские информационно-психологические материалы.

Параллельно враг использует такие сети, как Storm-1516 – она создает фейки и пытается рассылать их в редакции, чтобы перегружать журналистов и усложнять фактчекинг, – и "Матрешку", массово распространяющую фейковые видео.

То есть в российском арсенале уже давно не один Telegram-канал или "фабрика троллей". Каждый инструмент имеет свою специализацию и занимает отдельную нишу. Это целая экосистема.

Важный инструмент – эмоция

Один из самых эффективных способов направить мышление человека в нужную сторону – эмоции, прежде всего страх.

К примеру, как только в информационном пространстве или на повестке дня той или иной страны возникает вопрос о предоставлении Украине новой военной помощи, Россия начинает продвигать утверждение, что это якобы неизбежно приведет к эскалации, ядерной войне или удару по Лондону.

Объектом воздействия здесь является не только политик, но и избиратель в стране, помогающей Украине. Если достаточное количество людей заставить бояться последствий поддержки Украины, этот страх рано или поздно начнет влиять и на политические решения их руководства.

Подобным образом Россия работает против украинской системы мобилизации. Враг использует естественный страх человека погибнуть на войне, чувство несправедливости из-за того, что кто-то служит, а кто-то имеет бронирование. На эти реальные эмоции накладываются утверждения, что мобилизованный якобы не пройдет обучение, не получит нормальный бронежилет и его сразу отправят в штурмовики.

Противник анализирует общественную реакцию. Например, создается Telegram-канал, рассказывающий, как избегать патрулей ТЦК и СП. Россияне смотрят на охваты, количество читателей, с помощью ИИ анализируют комментарии и реакции.

Затем эти данные сопоставляются с социологическими исследованиями. Условно говоря: если до проведения такой операции уровень недоверия к ТЦК составлял 38%, а после – 56%, мобилизация при этом не прекратилась, то есть максимальная цель не достигнута.

Но если удалось заметно снизить доверие к институту, для российской стороны это уже аргумент, что направление перспективное и его нужно продолжать.

Именно так нужно понимать эффективность современных информационных операций. Они далеко не всегда имеют одну бинарную цель – "сработало" или "не сработало". Россияне постоянно измеряют промежуточный эффект.

Фейковые жалобы и рассылки

Один из конкретных примеров того, как эта логика работает на практике, – информационная спецоперация, которую Россия проводит в этом году. Она направлена на дискредитацию органов государственной власти и военного управления, отвлечение их ресурса и акцентирование внимания на реальных украинских проблемах. Сейчас эта операция продолжается, и ее план расписан до конца года.

Схема начинается с того, что киберподразделение врага находит в интернете реальные факты правонарушений или нарушений прав военнослужащих. Далее ищут персональные данные конкретных людей.

Особенно уязвимы военнослужащие и их родственники. Россияне могут определить воинскую часть с высоким моральным духом, эффективным командованием и боевыми успехами, найти персональные данные военных из этих подразделений или членов их семей и от их имени отправлять обращения и жалобы о якобы нарушениях – в частности, в воинских частях или касательно действий командиров – в ГБР, Военную службу правопорядка, прокуратуру, Службу безопасности и другие органы.

Это старый разведывательный метод в новой форме. Когда-то разведчики ездили по кладбищам и переписывали данные умерших, чтобы создавать легенды реальных людей. Теперь для этого есть интернет, утечки баз данных, социальные сети, взломанные электронные ящики и документы, которые люди сами пересылают через недостаточно защищенные каналы.

В этом случае враг использует особенности украинской системы обращений граждан. Конституция гарантирует гражданам право на обращение, закон определяет требования к нему, а анонимные обращения могут оставаться без рассмотрения. Поэтому россияне используют персональные данные реальных людей и от их имени массово генерируют обращения и жалобы.

Противник может действовать и под видом военных адвокатов, создавая объявления о курсах или юридической помощи военнослужащим и таким способом формируя базу потенциальных объектов для своей операции. Условный адвокат может искать людей, готовых написать запрос в ТЦК и СП или другую структуру.

В российской военной терминологии такой принцип можно описать как отвлечение ресурса на "негодный объект".

Нарушение, о котором идет речь в жалобе, могло вообще не существовать. Но если фейковая жалоба запускает проверку в той или иной воинской части, она уже тратит время и ресурс: готовит документы, дает объяснения, взаимодействует с проверяющими.

Если же во время проверки найдут какое-то другое реальное нарушение, этот факт вражеские подразделения ИПСО в дальнейшем могут использовать в своей работе. Так информация одновременно используется и для разведки, и для психологических операций.

Подобная механика применяется не только в обращениях к госорганам. Россияне могут действовать от имени жителей оккупированных территорий, используя персональные данные из баз, которые там остались.

Злоумышленник может представиться реально существующим человеком и написать в украинский чат-бот, через который граждане передают информацию о перемещении российских войск. Туда могут отправляться фейковые адреса и координаты якобы военных объектов противника.

Если такие данные не удастся отсеять на этапе проверки, украинская сторона начнет тратить ресурс. Полученную информацию нужно оценить, передать, подготовить силы и средства. В худшем случае средства поражения могут быть потрачены на ложную цель.

Тем временем противник получает возможность действовать по реальным объектам.

Как враг оценивает эффективность и где слабое место схемы

Российские подразделения пытаются измерять эффективность проведенных ими операций. Они ведут учет отправленных заявлений и полученных ответов.

Если какая-то из жалоб запустила проверку и во время нее в военном подразделении нашли нарушение или, например, командиру воинской части объявили выговор, противник определяет свою операцию как успешную. Как следствие, он продолжает работу и планирует следующие аналогичные мероприятия.

Поэтому даже официальный ответ украинского учреждения для противника – это определенный показатель. Он свидетельствует, что созданный им сигнал прошел через систему и вызвал реакцию.

Слабое место такой схемы: противник вынужден подстраивать свои операции под реальных людей. Россияне не могут завербовать сотни или тысячи реальных украинцев для каждой подобной операции. Поэтому в значительной степени вынуждены действовать от чужого имени без ведома самих людей.

Один из способов противодействия этой схеме – перед тем как реагировать на подозрительное письмо, проверить, существует ли такой человек и действительно ли он отправлял обращение. Электронную почту могут взломать и использовать без ведома владельца. Если есть возможность связаться с заявителем и он вообще не знает о таком письме – это уже сигнал.

Еще одно направление противодействия – информационная гигиена. Не стоит без надобности публиковать документы, личные данные и информацию о родственниках, особенно если они являются военнослужащими.

Необходимо и усиление защиты персональных данных на уровне государства и учреждений, ведь кибератаки, взломы и утечки баз – не редкость. Правоохранительные органы уже обмениваются информацией о фактах таких взломов, но это взаимодействие должно становиться более быстрым и системным.

Украина создала максимально простой механизм обращения человека к государству – и это правильно. Но любой открытой системой противник будет пытаться воспользоваться.

Возможно, в условиях войны стоит подумать над дополнительной идентификацией при отправке таких обращений. Сегодня уже есть BankID, "Дія" и другие инструменты, с помощью которых человек может подтвердить свою личность.

Государственный орган тратит на обработку обращения рабочее время и бюджетный ресурс. Поэтому можно обсуждать модель, при которой заявитель проходит идентификацию: подтвердил личность – получает ответ.

Это могло бы существенно усложнить противнику проведение циклических операций, основанных на использовании чужих персональных данных. При этом усиление безопасности не должно превратиться в барьер для реального человека, желающего обратиться к государству.

Как противодействовать когнитивной войне

В НАТО обсуждают когнитивную войну как еще одно пространство ведения боевых действий – наряду с сушей, воздухом, морем, киберпространством и космосом. Для каждой аудитории Россия использует свой нарратив. То, что работает с одной группой, может не сработать с другой. Подобные операции фиксируют также в США и странах Европы.

Противодействовать российским когнитивным и информационно-психологическим операциям в более широком смысле нужно асимметрично. Человека, уже находящегося внутри сформированной пропагандой картины мира, невозможно просто победить другой пропагандой. Поколение, десятилетиями жившее под влиянием советской пропаганды, очень трудно убедить, насколько искривленной была картина мира, которую ему навязывали.

Поэтому нужно искать другую методологию: работать с эмоциями, применять индивидуальные подходы, выходить на людей, формирующих общественное мнение, привлекать авторитетных экспертов и давать аудитории более полный контекст.

Ведь российские информационно-психологические операции часто используют не выдуманную, а частично правдивую информацию, вырванную из контекста. Например, Human Rights Watch выступала против передачи Украине кассетных боеприпасов, рассматривая это как опасную эскалацию.

Россияне могут использовать такие заявления в собственных информационных операциях, опуская ключевой контекст: Украина является защищающимся государством, тогда как Россия – агрессор и сама применяет кассетные боеприпасы против Украины.

То есть отдельный факт может быть правдивым, но вывод, к которому человека подводят с его помощью, – манипулятивным.

Именно поэтому недостаточно просто опровергать сообщения. Нужно учить людей понимать, как информацией манипулируют и как из правдивых фактов конструируют нужный противнику вывод. И эту работу стоит начинать еще со школы.

До войны проводили исследования уровня критического мышления украинских учеников. В одном из заданий им предлагали условный отрывок журналистской публикации: в прошлом году в городе произошло 500 преступлений, в этом – 513, после чего автор делал вывод о резком росте преступности и бездействии власти.

Большинство учеников соглашалось: количество преступлений действительно выросло. Но если мыслить критически, сама разница между 500 и 513 случаями еще не доказывает резкого роста преступности. Нужно учитывать статистическую погрешность, изменение численности населения, методику учета и другие факторы.

В этом и заключается один из главных ответов на когнитивную войну: научиться видеть не только откровенную ложь, но и момент, когда с помощью правдивых фактов нас подталкивают к нужному противнику выводу.