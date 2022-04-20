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Просто не буде. Зеленський заявив, що ситуація в Маріуполі погіршується

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Маріуполі погіршується. Він наголосив, що не може сказати, що вирішення цієї проблеми є простим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави держави після зустрічі з очільником Євроради.

"Ситуація в Маріуполі погіршується. На жаль, поки що ми не можемо досягти там позитивного результату. На руках наших бійців сотні поранених людей. Захищаючи цивільних, вони втрачають свої життя... Хочеться сказати, що все буде просто і завтра ми допоможемо нашим військовим та мирним жителям у Маріуполі, але я не можу цього сказати", - заявив Зеленський.

Як зазначив глава держави, на території "Азовсталі", яку намагаються штурмувати окупанти, перебуває багато цивільних - жінки, діти та люди похилого віку.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснював, чому деблокада Маріуполя сьогодні є нереальною.

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Володимир ЗеленськийМаріупольВійна Росії проти України