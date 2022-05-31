Просто божевілля. Зеленський відреагував на удар РФ по хімічному об'єкту в Сєвєродонецьку
Удари російської армії по хімічних підприємствах Сєвєродонецька виглядають абсолютно божевільним кроком.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.
Президент назвав украй складною поточну ситуацію на Донбасі. За його словами, Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Курахове наразі перебувають в епіцентрі протистояння.
"З урахуванням наявності в Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва удари російської армії, зокрема "сліпе" авіабомбардування – просто божевілля. Але на 97-й день цієї війни вже не дивує, що для російських військових, командирів і солдат будь-яке божевілля абсолютно прийнятне".
У вівторок після авіаудару РФ над Сєвєродонецьком утворилася отруйна хмара. Війська РФ влучили в цистерну з азотною кислотою.
До слова, радник Єрмака Арестович нагадав РФ про вихід до отруйної промзони в разі взяття Сєвєродонецька.
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