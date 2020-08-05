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На проспекті Перемоги в Києві прорвало трубу: утворився 10-метровий "гейзер"

Автор: Роман Калиниченко

Інцидент стався навпроти Міністерства інфраструктури

У центрі Києва на проспекті Перемоги сталася аварія на трубопроводі. В результаті з-під землі забив величезний фонтан води.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Інцидент стався біля шляхопроводу, який ремонтується на Повітрофлотському проспекті. Через дорогу знаходиться Міністерство інфраструктури.

На відео видно, як автомобілі зупиняються посеред проїжджої частини і об'їжджають пошкоджену ділянку.

Раніше багатометровий "гейзер" забив з-під землі на території ТЕЦ на Льва Толстого.

Також повідомлялося про прорив труби на бульварі Дружби Народів, там теж утворився величезний фонтан.

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