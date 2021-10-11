Просить переглянути міграційну політику: Греція посилює кордон з Туреччиною

Греція збільшила кількість прикордонників на кордоні з Туреччину. Через кризу в Афганістані - країна побоюється сплеску нелегальної міграції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini .

Протягом наступних декількох місяців, до прикордонних сил Греції приєднаються ще 25 офіцерів. Їх загальна кількість становитиме 1750 осіб.

Близько 800 співробітників прикордонної служби будуть найняті для роботи в аеропортах і регіонах, що близько розташовані до турецького кордону.

Як відзначає влада, відповідне рішення пов’язано з захопленням влади в Афганістані "Талібаном".

Міністр з питань міграції Греції Нотіс Мітарачі відзначив, що все більше країн ЄС вимагають від союзу посилення заходів для стримання нелегальної міграції.

"Європа не межує з воюючими країнами. І більшість прибулих людей не піддаються ризику в останній транзитній країні, тому важливо переглянути те, як працює міграційна політика і як працює прикордонна безпека", - відзначив Мітарачі.