Минулого року "Закарпатгаз" стягнув з порушників 6,4 млн гривень відшкодувань

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У своїй роботі працівники підприємства керуються виключно правовими документами

У 2018 році працівники ПАТ "Закарпатгаз" склали понад 900 актів про порушення. В першу чергу йдеться про втручання в роботу лічильників, самостійне відновлення газопостачання, самовільне встановлення газового обладнання, крадіжки газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що левова частка – це порушення, здійснені побутовими споживачами. В результаті за весь рік на користь підприємства було стягнуто 6,4 млн гривень відшкодувань збитків (з нарахованих 6,5 млн гривень). Крім того, на 40 споживачів подано до суду.

"Такі порушення фіксуються представниками груп інспектування та груп обслуговування вузлів обліку газу територіальних відділень ПАТ "Закарпатгаз". Саме вони виявляють недоліки та складають акти на порушення. На базі підприємства в обов’язковому порядку щороку проходять відповідні навчання", – розповів старший майстер відділу інспектування ПАТ "Закарпатгаз" Олександр Кіндяк.

За словами прес-служби, у своїй роботі працівники підприємства керуються виключно правовими документами, а саме Кодексом газорозподільних систем. А їхні права і обов’язки чітко прописані у посадових інструкціях.

У ПАТ "Закарпатгаз" наголошують, що будь-які втручання у функціонування газових мереж та роботу газових приладів не тільки призведуть до штрафів, але й можуть нести загрозу життю і здоров’ю громадян.