У минулому році у Вінницькій області обстежено майже 7700 км газопроводів

Для технічного обстеження мереж газопостачання фахівці "Вінницягаз" використовують сучасні надчутливі прилади та обладнання

В течение 2018 года ПАО "Винницагаз" провело комплексное приборное обследование почти 7700 км газораспределительных сетей Винницкой области. Это составляет 44% всех газопроводов региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Выявлено и устранено 126 утечек газа, а также более 320 повреждений изоляции на подземных газопроводах. ПАО "Винницагаз" обслуживает почти 17,5 тыс. км газовых сетей Винницкой области. Преимущественно это стальные газопроводы, которые эксплуатируются более 40 лет, с истекшим амортизационным сроком. Такие сети требуют особого внимания, чаще проводятся контрольно-приборное обследование, капитальные ремонты и реконструкции. В большей степени сети устаревших газопроводов требуют замены", - говорится в сообщении.

В прошлом году компанией проведена реконструкция почти 5,7 км распределительных газопроводов.

"Сейчас более 5,6 км газопроводов находятся в неудовлетворительном состоянии. Согласно Плану развития предприятия в текущем, 2019 году, планируется их замена и реконструкция. Еще 13,4 км сетей будет проведен капитальный ремонт", - говорит главный инженер ПАО "Винницагаз" Михаил Дзимина.

По словам пресс-службы, для технического обследования сетей газоснабжения специалисты "Винницагаз" используют современные сверхчувствительные приборы и оборудование. Они позволяют выявить повреждения трубы газопровода, определить ее толщину, отыскать повреждения изоляции, наличие коррозии и тому подобное. Это важный комплекс мероприятий, позволяющий выявить проблемные участки, предупредить возникновение аварийных ситуаций и уменьшить потери газа.