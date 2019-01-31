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УДО запобігло 11 замахів на Порошенко

Новини » Надзвичайні події    31.01.2019 - 12:25
УДО запобігло 11 замахів на Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Гелетей зазначив, що співробітники УДО завжди співпрацюють із СБУ, з підрозділами поліції

У 2018 році Управління державної охорони (УДО) запобігло 11 замахам на президента України Петра Порошенка. Про це заявив керівник УДО Валерій Гелетей, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю "UA:Українське радіо".

Гелетей зазначив, що співробітники УДО завжди співпрацюють із СБУ, з підрозділами поліції, з розвідками в процесі підготовки до будь-яких заходів за участі великої кількості людей, особливо там, де знаходяться особи, які охороняються.

"Перед тим як безпосередньо розпочати захід, ми вже маємо інформацію про те, що нас там очікує, і які заходи мають бути. Ми встановлюємо рамки, металошукачі, через які проходять люди, аби виявити небезпечні та заборонені предмети. Також працюють кінологічні групи", - зазначив він.

Гелетей заявив, що минулого року УДО запобігло 11 замахам на президента України.

Нагадаємо, глава держави Петро Порошенко 29 січня офіційно заявив, що братиме участь у виборах президента Україниякі пройдуть 31 березня 2019 року. Він зазначив, що буде балотуватися на посаду президента, щоб "завершити побудову сильної успішної держави".

Як писало РБК-Україна, передвиборна кампанія чинного президента Петра Порошенка, зводиться до того, щоб, з одного боку, максимально асоціювати президента з успіхами країни, і, з іншого, дистанціювати його від невдач і негативу.

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