Як пройшла наймасштабніша в Україні онлайн IT-конференція NIX MultiConf

Попри війну IT-галузь країни продовжує стабільно розвиватися й нарощувати оберти. . Доказ цього — проведення онлайн-конференції NIX MultiConf, до якої були залучені топові українські IT-фахівці, лідери бізнесу та іноземні експерти з вагомим авторитетом в усьому світі. Вони поділилися фаховим досвідом, обговорили тренди IT-індустрії, майбутнє галузі та бізнесу України. Також організатори конференції провели збір донатів на потреби ЗСУ та ДСНС.

34 лекції про технічні та бізнес-теми у два потоки, 33 години ефіру зі студій в Ужгороді та Будапешті, 40 тисяч переглядів — цьогоріч розмах NIX MultiConf не може не вражати. В умовах війни цей захід став черговим символом незламності. Він — взірцевий доказ для іноземних партнерів надійності: української IT-галузіь. Показник, що вона залишається привабливою для міжнародних замовників і по праву виступає міцним фундаментом для нашої економіки. І хоча NIX, одна з найбільших IT-команд України, ще до війни планувала провести цей захід в офлайні, початок війни лише зміцнив її наміри. Так за три тижні жага до Перемоги та бажання довести світові силу українців та IT-бізнесу допомогли зробити, здавалося б, неможливе — провести найбільшу в Україні IT-подію цієї весни.

Марія Копійка, Head of PR Department NIX:

«NIX MultiConf — це те, чому немає аналогів. Це наче синергія української сили й мужності, яка знайшла ще один прояв — через призму IT. Я не хочу казати про важливість конференції для IT-галузі та України. Впевнена: український IT-бізнес є і буде локомотивом економіки. Ті, хто думають широко, розуміють це. Як розуміють і іноземні партнери — в Україні є все для розвитку міжнародного бізнесу.

Мені важливо, аби світ почув: українці — надзвичайні люди з надзвичайними здібностями. Нам під силу за три тижні організувати конференцію міжнародного значення. Ми захищаємо Батьківщину не лише зі зброєю, ми міцно тримаємо тил — і робимо це разом. Неможливе стає здійсненним: NIX MultiConf #5 показує, чого вартий український народ!».

Як експерти оцінюють перспективи IT-галузі

Бізнес-лідери під час виступів на конференції були єдині в своїх поглядах, що Україна є надійним партнером для іноземних замовників. Бо навіть під час війни наші IT-фахівці залишаються гарантом перспективного й конкурентоспроможного майбутнього країни та IT-галузі на міжнародній арені. Вони активно беруть участь у конференціях і підвищують власний професійний рівень,створюють кращі інноваційні продукти для всього світу, навчають початківців, освоюють нові технології тощо. Завдяки цьому наших експертів визнають конкурентоспроможними на світовому рівні та обирають прикладом для наслідування багато програмістів з інших країн.

Олександр Колб, CEO Promodo, спікер NIX MultiConf:

«У наступні роки чекаю від IT-галузі зростання — особливо продуктової ланки. Впевнений: Європа і США будуть дивитися на Україну як на країну майбутнього. Немає різниці між нашими айтівцями та іноземними. Європа — це не географічна ознака, це спосіб мислення. Майндсетом та знаннями ми не відрізняємося, а де в чому могли б і посперечатися!».

Євген Кудрявченко, CEO Vintage Web Production, спікер NIX MultiConf:

«Нам не можна жалітися. Ми повинні працювати та навантажувати економіку. Тому ми зробимо все якнайкраще, щоб клієнти були задоволені. В нас стільки бажання відбудовувати державу. Я хочу, щоб завдяки нашому підходу, замовники відчували — ми герої!».

Технічні доповіді охопили популярні IT-напрями: Python, Java, .NET, QA, PHP, бізнес-аналіз, проєктний менеджмент. Окремо експерти розповіли про IT-бізнес в умовах війни, особливості оподаткування в IT-сфері, а також про менеджмент команд у часи змін.

Олександр Кардаков, Голова наглядової ради «Октава Капітал», спікер NIX MultiConf:

«Нашому IT-бізнесу допомогло «щеплення» від COVID-19. Ми звикли до стресу, змін, несподіваних рішень, дистанційної роботи. Проте змінилося все: ставлення людей, стосунки, місця. Важливо, щоб компанія мала цінності. Якщо вони зруйнувалися, потрібно знайти нові сенси, які підтягуватимуть та рухатимуть людей».

Серед запрошених світових IT-зірок варто відзначити співавтора Agile-маніфесту Алістера Коберна, учасника Python Software Foundation Ентоні Шоу, Senior Software Architect в Roundforest Гіла Таяра. Усі вони високо оцінили експертність українських IT-спеціалістів.

Гіл Таяр, Senior Software Architect at Roundforest, спікер NIX MultiConf:

«У нашій команді є два розробники з України. Маю сказати: ви дивовижні! У ваших IT-спеціалістів високий рівень, це помітно по питаннях під час мого виступу. Це круте ком'юніті! Сподіваюся: наступна конференція буде в офлайні — і в Україні!».

Захід також мав і благодійну мету. Під час трансляції вдалося зібрати донати для ЗСУ та ДСНС. Наразі теж можна долучитися до збору коштів. Подробиці — на сайті конференції.

Записи усіх лекцій NIX MultiConf можна переглянути на YouTube-каналі NIX.

Довідка:

NIX MultiConf — найбільша в Україні ІТ-конференція, яка цього року проходила онлайн. Захід корисний для ІТ-спеціалістів із різним досвідом, які прагнуть розвивати навички та цікавляться новинками ІТ-сфери. Майже 10 років тому подібний захід вперше відбувся у Харкові. Відтоді зі 150 прихильників конференції за кілька років ком'юніті NIX MultiConf виросло у подію світового рівня. 2020 року до онлайн-конференції долучилося глядачі зі США, Естонії, Польщі, Великої Британії, Німеччини, Італії, Єгипту, ПАР та інших країн.

NIX — одна з найчисленніших в Україні IT-команд, яка налічує понад 4500 спеціалістів. Фахівці NIX створюють комплексні IT-рішення для компаній зі США, Європи та Південно-Східної Азії. З початком повномасштабної війни команда підтримує членів команди, їх рідних і всіх постраждалих від вторгнення рф.