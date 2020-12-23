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Прощання з Кернесом продовжили на пів години

Автор: Анастасия Рокитна

Прощання з мером Харкова Геннадієм Кернесом продовжили через велику кількість бажаючих попрощатися. Церемонію продовжили на пів години.

Про це повідомляє Kharkiv Today.

У зв'язку з цим початок похорону перенесли на 14:00.

Видання пише, що сотні харків'ян вишикувалися до пам'ятника Шевченку, чекаючи своєї черги. У багатьох в руках квіти. Станом на зараз, чарга залишається великою.

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В день прощання з мером в місті оголошено траур, а в Оперному театрі була запланована 4-х годинна панахида. Похорон спочатку повинен був відбутися о 13:30.

Під час похорону Кернеса рух на кількох центральних вулицях обмежується за маршрутом слідування спеціальної колони. З 5:30 до 14:00 проїзд частково перекритий на Благовіщенській площі, вул. Сумській, вул. Університетській.

Нагадаємо, у Верховній раді повідомили ймовірні дати перевиборів мера Харкова.

Політолог Володимир Фесенко назвав можливих кандидатів на перевиборах в Харкові.

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