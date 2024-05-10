Прощальный визит. Президент Словакии прибыла в Киев

По его словам, у Чапутовой завершается срок президентских полномочий. В связи с этим она совершает прощальные визиты в страны.

Издание SME сообщило, что президент Словакии уже отдала дань памяти 118 жертвам у села Мощун.

Президент возложила букет красных роз к мемориалу "Ангелы Победы".

"Я приехала в страну, где идет война, где сложная ситуация и огромные человеческие страдания. Мой прощальный визит - это еще и возможность донести это послание до нашего дома", - сказала Чапутова.