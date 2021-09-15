Проривні технології "Поллі-сервіс" зацікавили урядову делегацію з ОАЕ

"Поллі-Сервіс" як найбільше в Європі підприємство захищеного друку, широко відоме унікальними розробками українських вчених, викликало зацікавленість в урядової делегації Об'єднаних Арабських Еміратів, яка прибула з робочим візитом в Україну на чолі з Мар’ям Аль Мхейрі, Державним міністром з продовольчої та водної безпеки.

Високопоставлені гості з ОАЕ виявили бажання відвідати унікальне українське підприємство і ознайомитися з його виробничими потужностями й технологічними рішеннями. Делегація високо оцінила проривні технології "Поллі-Сервісу" щодо захисту продукції від підробок.

Про це повідомляє прес-служба Industrial Innovation Group, в яку входить компанія "Поллі-Сервіс".

"Суперсучасні технології українського підприємства захищеного друку "Поллі-Сервіс", зокрема інноваційна система Track&Trace, мають стратегічне значення для забезпечення продовольчої та національної безпеки країн. Вони незамінні в дотриманні високих стандартів якості харчової продукції та її захисту від підробок", - заявила Мар’ям Аль Мхейрі в ході візиту урядової делегації Об'єднаних Арабських Еміратів на підприємство "Поллі-Сервіс".

Державний міністр, ознайомившись з унікальною системою цифрового контролю продукції Track & Trace, зазначила: "Інноваційні рішення, які допомагають вирішити завдання захисту товарів від підробок, заслуговують на окрему увагу на найвищому державному і міжурядовому рівнях. Комплексні рішення, які ми побачили на українському підприємстві "Поллі-Сервісу", перспективні для боротьби з контрабандною продукцією".

Ігор Попович, президент ТОВ "Поллі-Сервіс", у ході візиту делегації з ОАЕ розповів про комплексне інноваційне рішення для відстеження продукту - багаторівневу архітектуру, яка дозволяє проконтролювати повний життєвий цикл етикетки і маркованої продукції. Етикетка містить цифрове індивідуальне контрольне маркування у вигляді QR-коду, що містить унікальний аналітичний номер, який показує кожен етап і елемент виробництва продукту. Для додаткового захисту використовується високозахищена деметалізована IMET-голограма.

Тарьям Матар Тарьям, генеральний директор Industrial Innovation Group, заявив: "Для мене велика честь і гордість бути причетним до супертехнологій, які випереджають найпередовіші розробки на кілька років, а головне - здатні вирішувати глобальні проблеми і служити людству. Інновації "Поллі-Сервісу" визнані на найвищому міжнародному рівні, а унікальним патентам компанії немає рівних у жодній країні світу. Наразі в арсеналі IIG - 399 об'єктів інтелектуальної власності".

Під час візиту на підприємство урядова делегація з ОАЕ також ознайомилася з обладнанням і технологіями з випуску платіжних карт і бланків ID-документів, які відповідають найвищим міжнародним стандартам і забезпечують компанії "Поллі-Сервіс" стабільне і впевнене лідерство в індустрії.

"Поллі-Сервіс" випустила понад 250 мільйонів ID-документів і платіжних карток, 80% платіжних карток українських банків персоналізується на обладнанні, що поставлене та обслуговується підприємством "Поллі-Сервіс".

"Поллі-Сервіс" працює з більш ніж 120 банкам України і має сертифікати найбільших міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard, української національної ПРОСТІР і єдина компанія в Україні, що має сертифікат китайської платіжної системи UnionPay.

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ТОВ "Поллі-Сервіс" - українська компанія, яка створює високоінтелектуальні комплексні рішення для персоналізації, друку і захисту документів, побудови і впровадження інформаційних систем будь-якої складності. Підприємство утримує технологічне лідерство в індустрії захищеного друку і персоналізації протягом 17 років і є найбільшим підприємством захищеного друку в Європі.