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Прорив ворога не вдався. Ситуація у Київській області на 3 березня

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Київ, Четвер 03 березня 2022 15:32
Прорив ворога не вдався. Ситуація у Київській області на 3 березня Фото: руйнування у Білій Церкві (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Наталія Гурковська

Попри звільнення українськими військовими Макарова, околиці міста залишаються під контролем російських військ. Крім того, в ніч на четвер, 3 березня, окупанти здійснили невдалу спробу прориву зі сторони Лютіжа та Демидова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацполіції в Telegram.

Ворожа техніка залишається у житлових масивах Демидова, Козаровичів та Димера.

"Біля Бучі ситуація залишається напруженою. Ворожі війська завдали потужного удару по складах в Ірпені, однак суттєвих пошкоджень немає. Триває евакуація населення з Ірпеня та Боярки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, потужний удар ворог наніс 3 березня по Гатному. А ось біля Обухова та Білої Церкви ситуація контрольована.

"Поліцейські продовжують допомагати громадянам та забезпечувати публічний порядок", - зазначили в відомстві.

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