Прорив ворога не вдався. Ситуація у Київській області на 3 березня

Попри звільнення українськими військовими Макарова , околиці міста залишаються під контролем російських військ. Крім того, в ніч на четвер, 3 березня, окупанти здійснили невдалу спробу прориву зі сторони Лютіжа та Демидова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацполіції в Telegram .

Ворожа техніка залишається у житлових масивах Демидова, Козаровичів та Димера.

"Біля Бучі ситуація залишається напруженою. Ворожі війська завдали потужного удару по складах в Ірпені, однак суттєвих пошкоджень немає. Триває евакуація населення з Ірпеня та Боярки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, потужний удар ворог наніс 3 березня по Гатному. А ось біля Обухова та Білої Церкви ситуація контрольована.

"Поліцейські продовжують допомагати громадянам та забезпечувати публічний порядок", - зазначили в відомстві.