Пророчество Ванги сбывается? Миллион людей в шаге от мегакатастрофы: что известно

Что произошло в Японии

Мир снова вспоминает о пророчествах, когда реальность становится слишком похожей на страшные предсказания. В Японии, стране, привыкшей к природным катаклизмам, нынешние события приобретают особенно тревожную окраску.

На фоне недавнего землетрясения и мощного извержения вулкана, распространяются слухи о приближении "мегакатастрофы", которую десятилетия назад предсказала японская "пророчица", которую сравнивают с самой Бабой Вангой.

Четверг, 3 июля 2025 года, принес Японии очередное испытание: на горе Синмоэдаке произошел мощный взрыв, подняв огромный столб пепла. Это извержение стало одним из крупнейших для этого вулкана за последние годы.

Японское метеорологическое агентство немедленно предупреждает о возможном падении вулканических пород и пирокластических потоках в радиусе до двух миль, призывая жителей оставаться дома.

Это событие произошло буквально через день после того, как у побережья островной цепи Токара зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Два серьезных природных катаклизма, идущих друг за другом, заставляют нервничать даже привычных к подобному японцев.

Каким было пророчество Рё Тацуки

Рё Тацуки часто сравнивают с болгарской ясновидящей Бабой Вангой из-за точности некоторых ее прошлых предсказаний. В своей книге "Будущее, которое я видела", опубликованной еще в 1999 году, Тацуки, опираясь на свои "пророческие сны", предупредила, что в июле 2025 года мир (или, как трактуют некоторые, именно Япония) столкнется с масштабной катастрофой.

По словам провидицы, произойдет мегацунами, которое ударит по Японии - она видела видение "кипящего" океана на юге страны. Еще Тацуки утверждала, что видела извержение подводного вулкана, которое повлияет на несколько стран Азии и больше всего пострадают Тайвань, Индонезия и Северные Марианские острова.

Этот прогноз приобрел вирусную популярность в социальных сетях, вызвав волну паники.

Несмотря на то, что сама Тацуки предостерегала от чрезмерного увлечения ее видениями, страх оказался сильнее: уже наблюдается значительное падение бронирования авиабилетов в страну.

А что говорят ученые об извержении вулкана

Извержение на горе Синмоэдаке - части вулканического хребта Киришима на острове Кюсю - покрыло значительные территории префектур Миядзаки и Кагосима толстым слоем пепла. Метеорологическое агентство Японии повысило уровень опасности до 3 еще 27 июня, после обнаружения признаков роста вулканической активности.

Даже за день до извержения ученые на правительственном комитете по исследованию вулканов фиксировали вздутие под горой и всплеск выброса вулканического газа.

Хотя свежей магмы не обнаружили, председатель комитета Симидзу Хироши предупредил: "Хотя это извержение пока не связано с образованием новой магмы, такая возможность остается. Тщательный мониторинг является чрезвычайно важным".

Синмоэдаке имеет богатую историю активности, включая разрушительное извержение 2011 года, повлекшее массовые эвакуации и хаос.

Сейчас в зоне опасности оказалось более 900 000 человек, проживающих непосредственно вокруг вулкана. И еще много людей живет в отдаленных районах, которые также могут пострадать.

Власти продолжают круглосуточно следить за ситуацией, готовясь к возможным афтершокам или дальнейшим, более серьезным извержениям.