Проросійські хакери зламали низку Румунських урядових сайтів

Проросійська група кіберзлочинців зламала кілька румунських урядових веб-сайтів через те, що країна підтримує Україну. Від атаки постраждали портали державних установ, а також соціальні мережі ряду приватних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

DDoS-атаки на кілька хвилин вивели з ладу кілька сайтів, у тому числі веб-портал Міністерство оборони Румунії, прикордонної служби та залізниць. В агентство кібербезпеки заявили, що група під назвою Killnet розмістила в Telegram повідомлення про те, що вони здійснили атаки через підтримку Румунією України у війні проти Росії.

Служба розвідки Румунії заявила, що хакери використовували уразливості на веб-сайтах, зламавши сервери за межами Румунії. Killnet також раніше здійснювали атаки на офіційні сайти США, Польщі, Чехії, Естонії та НАТО.