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Пророссийская партия Германии призывает прекратить военную помощь Украине

Фото: иллюстративная фотография (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Новая партия Германии "Союз Сары Вагенкнехт" призвала прекратить поставки военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В документе, подготовленном партией "Союз Сары Вагенкнехт", содержится требование к правительству Германии прекратить поставки оружия Украине. Авторы документа считают, что это поможет побудить Россию к переговорам о прекращении войны.

Партия считает, что для обеспечения устойчивого мира и безопасности в Европе необходимо включить Россию в долгосрочный европейский мирный порядок. Партия призвала к возобновлению импорта российских энергоресурсов, к ограничению миграции в Германию и к отмене санкций в отношении Москвы.

"Союз Сары Вагенкнехт" критикует Евросоюз. Она хочет, чтобы у государств-членов было больше полномочий.

Кроме того, партия добивается "моратория на расширение ЕС", категорически отвергая переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной, Молдовой и Грузией.

Лидер партии Сара Вагенкнехт поддерживает Россию и раньше была лидером Левой партии в Бундестаге.

"Левая партия"

"Левая партия" (Die Linke) - левая политическая партия Германии, основанная в 2007 году в результате слияния "Избирательной альтернативы - труд и социальная справедливость" (WASG) с восточногерманской Партией демократического социализма (PDS). У партии тесные связи с российскими левыми партиями.

Так, Сара Вагенкехт, будучи в "Левой партии", поддержала возврат к "политике разрядки" в отношении России ради мира и безопасности в Европе.

Военная помощь Германии Украине

Германия - один из главных союзников Украины в борьбе с российской агрессией. Страна оказала Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму в миллиарды евро.

Так, мы писали, что Германия выделит более 7 млрд евро военной помощи Украине в 2024 году.

К слову, канцлер Германии Олаф Шольц планирует на предстоящем саммите лидеров Европейского союза вопрос военной помощи Украине. Он намерен призвать некоторые страны увеличить объёмы поставок оружия и боеприпасов.

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Военная помощь